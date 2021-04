Buenos Aires: Lehrer streiken gegen Präsenzunterricht

In Argentiniens Hauptstadt begann die große Mehrheit der Lehrer am 19.4. zu streiken, nachdem der Bürgermeister von Buenos Aires Präsenzunterricht angeordnet hatte und sich damit gegen die Anordnung der nationalen Regierung hinwegsetzte. Diese hatte für die Region Buenos Aires für zwei Wochen Distanzunterricht angeordnet wegen der steigenden Corona-Infektionen und der drohenden Überlastung des Gesundheitswesen. Während der ersten Tage beteiligten sich rund 90 Prozent der Lehrer an dem Streik.