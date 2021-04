Wie Rote Fahne News am 23. April berichtet hat, hat Amazon den Kolleginnen und Kollegen im Lager in Winsen an der Luhe das Tragen von FFP2-Masken mit der Begründung verboten, es müsste damit zu häufig Pause gemacht werden. Dazu hat das Team von Panorama nun eine Reportage erstellt, die weit über Amazon hinaus geht.



Die Reportage kann hier angesehen werden.