Undemokratische Willkürentscheidung - Bundesverfassungsgericht lehnt Anträge gegen rigide Hürden zur Bundestagswahl in Pandemiezeiten ab

Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, erklärt: „Das Bundesverfassungsgericht wird ständig als angeblicher 'Hort der Demokratie' angepriesen. Es hat sich aber wieder einmal als Hort undemokratischer Wahlbehinderungen gezeigt. Das Bundesverfassungsgericht tat sich in Pandemiezeiten bisher dadurch hervor, sämtliche freiheitseinschränkenden Maßnahmen der Bundesregierung zu unterstützen, die angeblich zwingend geboten seien. Ständig wurden von ihm auch Aufmärsche faschistischer oder egoistischer 'Querdenker' durchgewunken. Dass es der MLPD jetzt sämtliche Zugeständnisse verweigert, zeigt seine Rechtsentwicklung. Es dürfte kein Zufall sein, dass der Berichterstatter in dem Verfahren Peter Müller war, der frühere Ministerpräsident des Saarlands von der antikommunistischen CDU. So viel zum Mythos der Unabhängigkeit der Justiz.“

Peter Weispfenning weiter: „Unsere Forderung an den Bundestag zur Änderung der Unterschriftenregelungen bleibt natürlich auf der Tagesordnung. Der Beschluss unterstreicht zugleich, dass der Kampf gegen das ganze System an undemokratischen Wahlbehinderungen mit Fünf-Prozent-Klausel, sogenannter abgestufter Chancengleichheit und ähnlichem in erster Linie politisch geführt werden muss. Es zeigt auch, wie richtig wir dabei lagen, uns weder auf das Bundesverfassungsgericht noch das Parlament zu verlassen, sondern uns auf die eigene Kraft und die Unterstützung vieler Hunderter Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer zu stützen. Für uns ist es nicht nur möglich, die notwendigen Unterschriften zu sammeln, sondern wir werden das als revolutionäre Arbeiterpartei auch schaffen. Dass das ein Kraftaufwand ist und dass es viele kleinere Parteien eventuell nicht schaffen, das hat man den bürgerlichen Politikern und dem Bundesverfassungsgericht zu verdanken. Wir werden im Mai konzentriert die nötigen Unterschriften in Bundesländern sammeln, wo wir noch nicht so stark sind. Auf jeden Fall werden wir in allen Bundesländern mit Landeslisten und vielen Direktkandidatinnen und -Kandidaten zur Bundestagswahl antreten.“

Parallel dazu werden jetzt auch Rechtsmittel auf europäischer Ebene geprüft. Immerhin hat sich das Bundesverfassungsgericht auch offen in Widerspruch zu den Beschlüssen der Landesverfassungsgerichte in Berlin, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gestellt, die Anträge verschiedenster Parteien auf Senkung der Unterschriftenquoren selbstverständlich als zulässig ansahen.

Zur Unterstützung der Wahlkandidatur kann man die Formulare unter www.mlpd.de/bundestagswahl herunterladen und sie bei Mitgliedern der MLPD abgeben oder an ihre Kontaktadressen senden.