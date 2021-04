Ein Buch zum 1. Mai: Politischer und ideologischer Kampftag der Arbeiterklasse!

Die Anstrengung des Lesens lohnt sich. Die Rote Fahne Redaktion freut sich über weitere Gedanken und Erfahrungen zu Diskussionen und Verkauf am 1. Mai.

Am morgigen 1. Mai will Rote Fahne News von den Kundgebungen und Demonstrationen berichten und von den ersten Verkaufs- und Diskussionserfahrungen mit dem Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus". Wir freuen uns auf zahlreiche Korrespondenzen und Berichte und einige Fotos - auch vom Buchverkauf- möglichst früh. Was bis 15 Uhr eingeht, verarbeiten wir in den beiden Themen des Tages. Später eingehende Berichte und Korrespondenzen finden aber selbstverständlich auch noch den Weg an die Öffentlichkeit - am Samstag bis 18 Uhr oder dann am Sonntag.

Die Rote Fahne Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern einen schönen 1. Mai!