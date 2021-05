Erfolgreicher Streiktag bei VW

Er wurde – unter Corona-Bedingungen - gut befolgt. So bei ZF in Brandenburg, VW in Zwickau, Gläserne Manufaktur in Dresden, Porsche in Leipzig, GKN in Zwickau, sowie SAS-Autosystemtechnik.

Die Solidarität wächst weiter. So berichteten IG-Metall-Vertreter in Zwickau auf ihrer Kundgebung von „heftigen Auseinandersetzung“, bei GKN. Dort wurde sich erdreistet, eine Streikbrecherprämie von 100 Euro auszuloben. Die „Kollegen haben es nicht gemacht“, so der 1. Bevollmächtigte der IGM Zwickau, T. Knabel. Als die Kollegen in Kiel davon erfuhren, legten sie in Früh- und Spätschicht jeweils eine Stunde die Arbeit nieder! Dazu wurde ein sehenswerter Video von den Kolleginnen und Kollegen aus Kiel live gezeigt.

Verschiedene Gewerkschafter, wie u. a. der Betriebsratsvorsitzende von SAS, der Vertrauenskörperleiter von Infineon Dresden, Stefan Kademann, als früherer 1 Bevollmächtigter der Geschäftsstelle Zwickau, und andere überbrachten ihre solidarischen Grüße. Es war eine tolle Stimmung.