1. Mai

Faschisten in der Stadt – Umso wichtiger ist die kämpferische 1. Mai-Kundgebung

Ca. 50 Faschisten versuchten, mit demagogisch antikapitalistischen Sprüchen den 1. Mai in Erfurt für sich zu besetzen. Ihnen stellten sich über 500 Antifaschisten entgegen. Auch die AfD um den Faschisten Björn Höcke mobilisierte zu einem "Autokorso" mit 200 Autos. Es wurde also alles aufgeboten, um die Leute darüber zu verwirren, was eigentlich der Zweck des 1. Mai ist.

Von tt