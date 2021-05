Gesundheit statt Profit – Heraus zum 1. Mai

Mit der Verschärfung der Krise im System nehmen auch die Angriffe zu. In Europa werden viele Arbeiterinnen und Arbeiter in der Eisen-, Stahl und Elektrometallbranche und im Dienstleistungssektor durch Entlassungen und niedrigere Löhne für mehr Arbeitsaufwand konfrontiert. Starke Arbeitslosigkeit und Verarmung sind die Folge. Es gab bereits einen systematischen Angriff im Gesundheitswesen. Mit Privatisierung, Leiharbeit, flexiblen Arbeitszeiten und niedrigeren Löhnen im Gesundheitswesen hat sich die Situation der Beschäftigten bereits verschlechtert und mit der Pandemie hat sich die Situation zugespitzt. Wieder einmal wurde deutlich, dass Gesundheit hinter Profiten steht!

Das System selbst ist für die Pandemie verantwortlich!

Aufgrund der systematischen Umweltverschmutzung und der mangelnden Gesundheitsforschung sind weltweit viele neue Viren aufgetaucht. Der „Kampf“ gegen die neuartigen Viren wird nur über die Pharmaindustrie geführt, während das Gleichgewicht der Natur ungeachtet bleibt. Erneut stehen die Profiten der Pharmamonopole vor der Gesundheit. Seit dem Aufkommen der Corona-Pandemie haben sich nach offiziellen Angaben weltweit über 140 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Weltweit starben 3 Millionen Menschen, davon eine Million in Europa. Dies sind die offiziellen Angaben, die tatsächliche Anzahl der verstorbenen Menschen an Covid-19 sind deutlich höher. Mit dem Auftreten des Virus wurde es trotz der intensiven Forderung, die Produktion in allen Fabriken einzustellen, nicht ernst genommen und die Produktion wurde fortgesetzt.

