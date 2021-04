Hans Roth in Kassel-Rothenditmold zum Ortsvorsteher wiedergewählt

Rote Fahne News berichtete am 18. März 2021.

Zur erfolgreichen Konstituierung des Ortsbeirats berichtet Hans Roth, wiedergewählter Ortsvorsteher:

"Es war der ganze neugewählte Ortsbeirat vor Ort. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich beim ganzen Wahlbündnis AUF-Kassel und bei vielen anderen für die Unterstützung im Wahlkampf bedanken. Auffallend war dieses Mal auch, dass es weder im Vorfeld noch danach antikommunistische Kommentare gab, stattdessen Zustimmung und Glückwünsche aus unterschiedlichsten Lagern.

Für viele Zukunftsfragen im Stadtteil und darüber hinaus brauchen wir weiter den Zusammenhalt und die Unterstützung und setzen darauf, dass immer mehr Menschen dafür aktiv werden. Zukunftsfragen im Stadtteil sind:





Ausreichend Kitaplätze und Klassenräume im Stadtteil

Entwicklung des Henschel-Areals unter Einbeziehung des Stadtteils und der Nutzerinnen und Nutzer, damit weiter Kunstschaffende, Museen und die Skaterhalle eine bezahlbare Perspektive haben

Tramlinie durch Rothenditmold und Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs, Tempo 30 auf der Wolfhager Straße

Erhalt der Frischluftschneise Blüthlinde und der bestehenden Kleingärten sowie Ausbau des Stadtgrüns

Schaffung weiterer Nahverbindungen für Fußgänger und Radfahrer

Stärkung des Gedankens der internationalen Solidarität, des kulturvollen Austausches und Zusammenlebens, Feste und gemeinsame Aktionen im Stadtteil auf antifaschistischer Grundlage.

Mit acht Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurde ich als Ortsvorsteher wiedergewählt. Im Unterschied zur Wahl von 2016 war es dieses Mal aber keine Abstimmung zwischen zwei Kandidaten. Vorgeschlagen wurde ich von AUF-Kassel (3 Sitze), den Grünen (2 Sitze), der Linken (1 Sitz) und der CDU (1 Sitz). Die SPD hat noch 2 Sitze im neuen Ortsbeirat. Ebenfalls acht Ja-Stimmen bei einer Enthaltung bekam Renate Bendrien (Bündnis 90/die Grünen) als meine Stellvertreterin. Renia Hornemann (CDU) wurde zur zweiten Stellvertreterin gewählt.

Als nächste gemeinsame Aktionen wurde das "Sauberhafte Rothenditmold" am 7. Mai um 15 Uhr, gemeinsames Müllsammeln / Frühjahrsputz - im Stadtteil beschlossen. Am 14. Mai um 15 Uhr sind die Ortsbeiratsmitglieder mit Begleitung zu einem Kinderrechte- und Stadtteilspaziergang mit Audioguide eingeladen, was auch dazu dienen kann, sich besser kennen zu lernen."