Helfen sie dem palästinensischen Volk in Gaza!

Die menschliche Lage des palästinensischen Volkes im Gazastreifen ist in jeder Hinsicht katastrophal. Mit all den langen Jahren der israelischen Belagerung und den andauernden Kriegen ist die Infrastruktur im Gazastreifen fast gänzlich zerstört. Hinzu kommt noch die andauernde Corona-Pandemie, welche das Leben der Bevölkerung erschwert. Eine humanitäre Katastrophe bahnt sich an.

Die verfügbaren Ressourcen reichen zur Bekämpfung der Pandemie nicht aus und somit ist auch eine Besserung der Lage nicht in Sicht. Die wirtschaftlichen und sozialen Verluste sind sehr groß.

Aus diesem Grund bitten wir darum: Lassen sie die Einwohner in Gaza in ihrer Not nicht allein! … Selbstverständlich stellen wir gerne Spendenbescheinigungen aus.

Spenden unter:

Bankverbindung der DPMG (gemeinnützig): Postbank Dortmund, Stichwort: Gaza

IBAN: DE 48 4401 0046 0999 511461, BIC: PBNKDEFF.