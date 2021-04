IG Metall Esslingen ruft zur Solidarität mit den Metallern in Brandenburg und Sachsen auf

Deshalb ist die IG Metall in Berlin-Brandenburg und Sachsen in der laufenden Tarifrunde der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie mit der Forderung nach einer schrittweisen Angleichung an den Westen angetreten. Dazu fordert sie in ihren Tarifgebieten ein Tarifliches Angleichungsgeld (TAG).

Doch die Arbeitgeber wollen davon nichts wissen, im Gegenteil! Sie wollten die angekündigten Warnstreiks sogar gerichtlich verbieten lassen. Damit sind sie jedoch am 16. April vor dem Landesarbeitsgericht in Chemnitz gescheitert. Der Weg für mehr Druck aus den Betrieben ist somit frei und mehr Druck braucht es offensichtlich, damit die Arbeitgeber sich in dieser Frage endlich bewegen.

Wir stellen uns hinter die Forderung der IG Metall Berlin-Brandenburg und Sachsen und erklären uns ausdrücklich solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen im Osten. Die Lösung dieses jahrzehntelangen Konflikts ist längst überfällig.

Die Arbeitgeber rufen wir dazu auf, ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung gerecht zu werden. Die weitere Zementierung dieser Ungleichbehandlung gefährdet den sozialen Frieden und spaltet das Land. Es ist nach 30 Jahren nun wirklich an der Zeit, den schrittweisen Angleichungsweg einzuschlagen.

Bitte erklärt eure Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen Berlin-Brandenburg und Sachsen: www.igmetall-bbs.de/angleichung



Mit kollegialen Grüßen

Gerhard Wick

1. Bevollmächtigter

IG Metall Esslingen