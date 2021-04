Ihr seid jetzt bei mir die 1. Wahl!

Das wurde beflügelt durch einen Stand der AfD auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Viele Passanten waren richtig froh, dass wir hier die Stellung hielten und diesen faschistoiden Typen Paroli bieten. Ein Passant sagte zunächst im Vorbeigehen: „Ihr wart für mich bisher nur zweite Wahl, habe die Linkspartei gewählt.“

In der Diskussion stellte sich heraus, dass sich für ihn das Blatt gewendet hat, dass er prinzipielle Kritik an der Linkspartei hatte – aktuell besonders festgemacht am Regierungskurs von Bodo Ramelow in Thüringen: „Wer die DDR von Anfang an regelrecht beschimpft und verleumdet, hat seine eigene Karriere im Kopf und kein Interesse, sich sachlich über die Fehler in der DDR auseinanderzusetzen.“ Und: „Trotz Versprechen, den Verfassungsschutz in Thüringen abzuschaffen, wird immer weiter spioniert. Wie gut, dass es euch gibt. Das macht Mut. Für mich seid ihr klar die erste Wahl.“