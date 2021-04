Eine Gruppe von früheren Generälen hat in Frankreich in Form eines Offenen Briefs im identitären Magazin "Valeurs actuelles" offen zu einem faschistischen Putsch in naher Zukunft aufgerufen. Weitere Unterzeichner des Pamphlets sind auch Militärs, die noch aktiv sind. Frankreich sei "im Zerfall begriffen", die "abendländsiche Zivilisation" müsste gegen "Horden aus der Banlieue" verteidigt werden. Die Faschistin Marine Le Pen schrieb im gleichen Magazin, dass sie diese "Analyse" teile. Vor der letzten Präseidentschaftswahl habe der Zustimmungswert zu Le Pen unter Soldaten, Polizisten und in der Gendarmerie Frankreichs bei 40 Prozent gelegen.