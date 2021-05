1. Mai Düsseldorf

Lebendiger 1. Mai auf der Straße, Reinfall für zentrale Kundgebung mit Armin Laschet

Klare Absage - sowohl an das anbiedernde Co-Management der DGB-Spitze in NRW als auch an Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident, designierter CDU–Kanzlerkandidat und zigfach gescheiterter Krisenmanager.

gof