Massenproteste lassen sich durch Polizeiterror nicht einschüchtern

Zum "paro nacional" (nationalen Streiktag) hatten das zentrale Streikkomitee, Gewerkschaften und andere Kräfte aufgerufen, unter Einhaltung aller Maßnahmen zum Gesundheitsschutz. Die Regierung verhängte jedoch den Ausnahmezustand und ging vielerorts mit brutaler Gewalt gegen die Demonstranten vor.

Der faschistoide Präsident Ivan Duque empört sich über den "Vandalismus" der Proteste, um gegen die Opfer des Staatsterrors zu hetzen, was hier in vielen Medien eins zu eins weitergegeben wird. Die Organisatoren, wie die Gewerkschaftszentrale CUT, weisen das zurück, es gab wohl einzelne Provokationen, mit denen sie jedoch nichts zu tun haben. Sie protestieren gegen den Staatsterror und riefen umgehend zu erneuten Demonstrationen am vergangenen 29. April auf!

Anlass des Protests ist eine Steuerreform, die vor allem Geringverdiener und die breiten Massen mit einer Anhebung der Mehrwertsteuer trifft. Damit sollen die Millionengelder für das Krisenmanagement der Regierung refinanziert werden, das vor allem den großen Konzernen zugute kommt (rf-news berichtete). Die breite Masse der Bevölkerung leidet unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Aktuell - in der dritten Corona-Welle - sind die Infektions- und Todeszahlen so hoch, wie noch nie. Das hatte in den letzten Wochen zu einer Verringerung der Kämpfe geführt. Doch die Geduld der Massen ist am Ende. Forderungen bei den Protesten sind außer dem Rückzug der Steuerreform unter anderem: “Schluss mit der Überheblichkeit der Regierung; Schutz für die Führer der sozialen Bewegungen; Umsetzung des Friedensabkommens; Beschleunigung der Impfung; Unterstützung für kleine und mittlere Betriebe". (https://www.semana.com). Zum 1. Mai wird dort zu Kundgebungen aufgerufen, wo es keine Ausgangssperre gibt.