MLPD und Jugendverband REBELL laden zur Maifeier ein

"Der 1.Mai ist der internationale Kampftag der Arbeiterklasse weltweit. Gerade das Krisenchaos der Herrschenden fordert dazu heraus, an diesem Tag über die Perspektive eines echten Sozialismus, einer grundsätzlichen Alternative zum Kapitalismus nachzudenken, darüber zu diskutieren und sich dafür zu entscheiden.

Wenn wir heute den Sozialismus hätten, dann würde man das Problem der Corona-Pandemie ganz anders lösen. Und nicht nur das Problem der Corona-Pandemie. In der „Stadt der 1000 Feuer“, die heute auf Grund des gescheiterten Strukturwandels von SPD, CDU und Grünen die Stadt der höchsten Kinderarmut, der höchsten Arbeitslosigkeit, der höchsten Krebsrate in NRW ist, brauchen wir diese Diskussion umso mehr. Natürlich findet unsere Versammlung unter einem TOP-Gesundheitsschutz statt, mit Masken, Abstandsgebot und strengen Hygieneregeln und einer großen Solidarität untereinander", so die Kreisvorsitzende Christiane Link.

Hier gibt es die Einladung zum Verteilen