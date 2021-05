Möglicher Rücktritt von Präsident Keller und Generalsekretär Curtius

Nachdem sich DFB-Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius seit Monaten einen – von kleinbürgerlicher Profilierungssucht und egomanem Verhalten geprägten - Machtkampf an der Verbandsspitze liefern, haben die Landes- und Regionalverbände des DFB beiden nun das Vertrauen entzogen. Keller wurde explizit zum Rücktritt aufgefordert, für Curtius steht dies im Raum. Auslöser war ein öffentlicher Vergleich Curtius‘ mit dem Blutrichter des Hitler-Faschismus Roland Freisler durch Keller. Inzwischen ermittelt die DFB-Ethikkommission in dem Fall. Während der komplette Amateurbereich seit Ausbruch der Corona-Pandemie keinerlei Spielbetrieb abhalten kann, Tausende von begeisterten Hobby-Fußballern sich entsprechend nicht körperlich fit halten können, zerfleischt sich die Spitze des DFB in der Öffentlichkeit. Echtes Fair Play so etwas … .