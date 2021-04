Provokation des Airbus-Konzerns

So soll ein Bereich in Deutschland entstehen, in dem die ganze Strukturmontagen (hier wird der Rumpf der zivilen Flugzeuge gefertigt) zusammengefasst werden. In Hamburg betrifft das 1600 Kolleginnen und Kollegen zusammen mit dem Werk in Stade (ca. 2000 Beschäftigte) sowie Teilen der bisherigen PAG. Weltweit sind von den Umstrukturierungsmaßnahmen ca. 25.000 Beschäftigte unmittelbar betroffen. Dazu kommen tausende Beschäftigte in Zulieferfirmen, Leiharbeiter, Kolleginnen und Kollegen mit befristeten Verträgen und sogenannte Fremdarbeiter.

Massive Angriffe vorzubereitet

Während die Airbus-Führung keine Zeit und nicht den Willen findet, um konsequente Coronaschutzmaßnahmen zu ergreifen (mit dem bekannten Ergebnis, dass zweimal Corona Hotspots entstanden) wird klar, woran wirklich gearbeitet wurde. Und, worin die Hintergründe bestanden, dass Airbus bis zum März 2021 weit über 5000 Arbeitsplätze allein in den deutschen Werken vernichtet hat. Jetzt stolz zu verkünden, man könne betriebsbedingte Kündigungen vermeiden, ist schon mehr als eine Provokation, nachdem tausenden Kolleginnen und Kollegen den Airbus-Konzern verlassen mussten.

Das eindeutige Ziel ist es, in der kapitalistischen Konkurrenz die führende Position im Flugzeugbau weltweit weiter auszubauen und zu festigen: »Um führend zu bleiben, wollen wir jetzt handeln …«. In einem Brief des Airbus-Chefs Guillaume Faury werden ausdrücklich in Konkurrenz zum US-Konzern Boeing, aber auch zu CONAC (chinesischer Konzern der Flugzeugproduktion), diese Pläne zur „Kostensenkung“ begründet.