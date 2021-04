Tschad

Rebellische Offensive nach Tod des Präsidenten Idriss Déby Itno

Der seit mehr als 30 Jahren an der Macht befindliche tschadische Präsident Idriss Déby Itno kam am Dienstag, den 20. April ums Leben. Ihm folgte einer seiner Söhne, Militär wie der Vater. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahm an der Beerdigung teil.

Korrespondenz aus Paris