So jung war unsere Maifeier schon lange nicht mehr!

Viele Anwohner, Kinder und Jugendliche, Freunde und Genossen waren begeistert von der internationalen Maifeier auf dem Hein-Köllisch-Platz in St. Pauli. Auch Platz der Balkonisten genannt. Ein tolles und abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Live Musikern, Rede des Kreisvorsitzenden der MLPD, Vorstellung und Verkauf des neuen Buchs „Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus", Vorstellung der Kinderorganisation Rotfüchse, Tanzeinlagen ... begeisterte für 1 1/2. Stunden und lockte auch wieder die Sonne hervor. Toll war, wie Airbuskollegen und Kinder erklärten, was ihnen alles fehlt in der Corona-Krise und warum ein schneller, vollständiger Lockdown auf Kosten der Profite überfällig ist. Der Abschluss war sehr ergreifend, als die Internationale von Menschen aus Deutschland, der Türkei, Belutschistan, Afghanistan, Iran, Ungarn ... gesungen wurde.