Starke Gewerkschaften sind im Sozialismus unverzichtbar

Im Sozialismus geht der Klassenkampf weiter - nur unter umgekehrten Vorzeichen. In dieser Auseinandersetzung spielen die Gewerkschaften eine andere, aber nicht weniger bedeutende Rolle. Auch im Sozialismus brauchen die Arbeiterinnen und Arbeiter weiterhin Gewerkschaften zur Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen.

Doch darüber hinaus sagte Lenin über die geänderten Aufgaben der Gewerkschaften in der Sowjetunion: „Mit der größten Umwälzung, die in der Geschichte begonnen hat, als das Proletariat die Staatsmacht in seine Hand nahm, vollziehen die Gewerkschaften in ihrer ganzen Tätigkeit eine gewaltige Wendung. Sie werden die wichtigsten Baumeister der neuen Gesellschaft, denn Schöpfer dieser Gesellschaft können nur die Millionenmassen sein. Wenn es in der Epoche der Leibeigenschaft nur Hunderte waren, wenn in der Epoche des Kapitalismus Tausende und Zehntausende den Staat aufbauten, so kann jetzt die sozialistische Umwälzung nur vollbracht werden bei aktiver, unmittelbarer, praktischer Teilnahme von Millionen und Abermillionen an der Leitung des Staates.“ (Referat auf dem II. Gesamtrussischen Gewerkschaftskongreß, Lenin, Werke, Bd. 28)

Für Lenin waren die Gewerkschaften eine wichtige Verbindung zwischen der Partei und der Masse der Werktätigen und als eine Art Kontrollorgan der Basis von größter Bedeutung. Er betonte, dass es weiterhin Konflikte zwischen Arbeitern und Betriebsleitungen geben kann und dass es vor allem in der Staats- und Wirtschaftsverwaltung bürokratische Auswüchse gibt, die es zu bekämpfen gilt. Zum Kampf gegen solche bürokratischen Auswüchse billigte Lenin den Arbeitern ausdrücklich das Recht auf Streik zu, machte jedoch auch klar, dass Streiks im Sozialismus das Ziel der Festigung der Macht der Arbeiterklasse haben müssen.