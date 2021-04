Streik im Hafen von Montreal

Mehr als 1.100 Arbeiter im Hafen von Montreal traten am Montagmorgen in den Streik und legten den Hafen komplett lahm. Seit Dezember 2018 ist der Tarifvertrag ausgelaufen, bereits im vergangenen August war deswegen für 10 Tage gestreikt worden. Der Hafen von Montreal ist der zweitgrößte Hafen des Landes. Die Hafengesellschaft hatte angekündigt, zum 26. April das Schichtsystem aufzuheben zu einem kontinuierlichen Arbeitssystem zurückzukehren. Die Trudeau-Regierung hat bereits angekündigt, dass sie den Streik per Gesetz stoppen wird.