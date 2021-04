Team Berlin Mitte gibt Startschuss für die Wählerinitiative - und das Open Air!

An sehr kühler frischer Luft gab Anne Höcker, die Direktkandidatin, einen Überblick über unser Profil: Internationalistisch, antifaschistisch, klassenkämpferisch, ökologisch, revolutionär. Wir sind eine vielfältige Truppe und so kam vieles zusammen, wofür wir uns einsetzen. Anne ist es wichtig, für das gesamte Programm zu stehen - mit dem besonderen Schwerpunkt für die Befreiung der Frau. So konnten wir etwas Neues auf den Weg bringen: Die gegenseitige Unterstützung der Kandidatin der Feministischen Partei, DIE FRAUEN für die Abgeordnetenhauswahl in Moabit-Nord, Sigrid Werner, und der Kandidatin der Internationalistischen Liste / MLPD, zur Bundestagswahl.

Sigrid Werner stellte sich und ihr Programm vor. Klar, da gibt es Unterschiede, z. B. ob eine weibliche Kanzlerin etwas für die Gleichstellung der Frau bewirkt. Aber uns verbindet vieles: Der Kampf für Internationalismus, für Ökologie, reale Gleichstellung der Frau und nicht zuletzt ein in der praktischen Zusammenarbeit gewachsenes Sympathie- und Vertrauensverhältnis. Ein guter Start für eine Wahlkampagne mit klarer Kante gegen die Chaospolitik und für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung.