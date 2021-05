Unterschriftensammlung in Krefeld hat richtig Spaß gemacht

Bei der Ansprache auf die nötige Wahlzulassung der revolutionären Arbeiterpartei MLPD angesichts des Krisenchaos trafen wir auf viel Zustimmung in der Kritik an der Regierung, und Zustimmung zu unserer Forderung nach einem harten kurzen Lockdown auf Kosten der Konzernprofite. „Politik für Arbeiter statt für Millionäre und Konzerne“ traf ins Schwarze.

Viele Menschen berichteten von ihrer Situation, den Folgen, formulierten ihre Kritiken, Forderungen und Vorschläge. Darin wurde auch das ganze Potenzial deutlich, das in den Menschen steckt, die gesellschaftlichen Probleme heute zu lösen. Vor allem Frauen und jüngere Leute haben für die Wahlzulassung unterschrieben. Ein Trumpf sind gerade unsere Arbeiterkandidaten, wie Heiko Grupp, der viele Jahre bei Siemens gearbeitet hat und für die kämpferische und konsequente Vertretung ihrer Interessen steht.

Der Flyer mit seiner Kurzvorstellung wurde gerne mitgenommen. Der Einsatz hat richtig Spaß gemacht. Nicht zuletzt, weil wir gute Anregungen mitgenommen haben. Unter anderem, wo man gut sammeln kann. So waren die Leute am Rheinufer sehr entspannt unterwegs, ohne Zeitdruck, wie sonst oft am Tor oder bei den Einkäufen, und die Bereitschaft zu diskutieren und zu unterschreiben war groß. Dort und in den Parks sind gerade auch junge Leute anzutreffen. Auch hier haben die Krefelder gute Erfahrungen beim Sammeln gemacht. Der Einsatz war Tiptop vorbereitet. Heiko, der selbst mitsammelte, führte uns kurz in die Situation und Geschichte der Menschen in Uerdingen ein und wie sie hier die Wählerinitiative aufbauen, die am gleichen Tag gegründet wurde.