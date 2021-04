Berlin

Gedenken an den Völkermord an den Armeniern

Anlässlich des 106. Jahrestags des Genozids an den Armeniern, Suryoye (Aramäern, Assyrern, Chaldäern) und Griechen im Osmanischen Reich fand zum Völkermordgedenktag am 24. April eine Demonstration in Berlin statt. Über 300 Menschen nahmen daran teil.

Korrespondenz aus Augsburg