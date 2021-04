Was tun bei Covid-19-Infektion?

Wissenschaftler der Universität Essen haben herausgefunden, dass Süßholzwurzel-Tee, drei bis vier Tassen täglich, eine sehr gute antientzündliche und antivirale Wirkung hat und dazu beiträgt, schwere Verläufe zu vermeiden. Er ist als „Pukka-Tee“ bei Rossmann oder als Soluvetan-Tee in Apotheken erhältlich.

Das einfache Hustenmittel Ambroxol bzw. Mucosolvan wirkt in einer Dosis von 3 x 30 mg täglich (oder in Retard-Form 75 mg) gegen das Eindringen des Virus in die Zellen. Das wurde bereits vor einem Jahr in einer wissenschaftlichen Arbeit festgestellt worden, an der auch Prof. Christian Drosten beteiligt war.

Bei Auftreten von Atemnot und Brustschmerzen, sollte man sich vom Hausarzt ein cortisonhaltiges Asthma-Spray verordnen lassen, z .B. Budes Dosier-Aerosol zwei bis drei mal täglich. In einer aktuellen Studie wurde festgestellt, dass damit die Gefahr ernster Covid-Erkrankungen der Lunge wesentlich reduziert wird.

Bei vielen Menschen ist das Immunsystem durch Umwelteinflüsse, Stress etc. vorbelastet. Deshalb ist es sinnvoll, das Immunsystem durch Vitamine und Mineralstoffe zu stärken: Vitamin C zwei mal ein Gramm, Zink-Tabletten 40 bis 80 mg abends, bei Mangelzuständen auch Vitamin D 2000 bis 3000 IE und Selen 300 ug/Tag. Fieber und Muskelschmerzen sind meist gut mit Ibuprofen oder Paracetamol zu behandeln.

Bei Hinweisen auf eine Gerinnungsstörung (erhöhter D-Dimere-Wert) sollte durch den Hausarzt frühzeitig eine gerinnungshemmende Therapie eingeleitet werden, bei Hinweisen auf eine überschießende Immunreaktion evtl. auch eine Cortison-Therapie. Damit lässt sich oft ein schwerer Verlauf und stationäre Einweisung vermeiden.