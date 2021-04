WAZ berichtet über 1. Mai-Demo des Internationalistischen Bündnisses nach DGB-Absage

Da der DGB - angeblich wegen der Corona-Pandemie nur eine symbolische Aktion durchführen will, hat das Internationalistische Bündnis Gelsenkirchen – wie im Vorjahr – die Initiative dazu ergriffen. Die WAZ schreibt: „Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will coronabedingt auf die traditionelle Demonstration zum Maifeiertag verzichten und lediglich eine symbolische Kundgebung veranstalten – anders als das Internationalistische Bündnis Gelsenkirchen. Es lädt am Samstag zu einer „richtigen“ Demo ein, bei der aber auch alle Pandemie-Vorschriften eingehalten werden. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Vorplatz des Musiktheaters im Revier (Kennedyplatz).

Von dort aus startet der Aufzug um 10 Uhr. Er führt über die Florastraße, Ringstraße und die Bahnhofstraße. Um 11 Uhr hält das Bündnis schließlich eine Kundgebung auf dem Neumarkt ab. Gründe zu demonstrieren gebe es schließlich viele, findet Mitorganisator Peter Reichmann."

Hier geht es zum kompletten Artikel