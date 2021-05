Am 1. Mai in 1,5 Stunden fünf Exemplare des neuen Buchs an junge Leute verkauft!

Am 1. Mai nahm ich an der Demonstration und Kundgebung des DGB in Münster teil, an der sich ca. 300 – 400 vor allem junge Leute beteiligten.

Mit einem Bauchladen bewaffnet, in dem sich vor allem das neue Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ befand und durch das schöne Blau richtig gut zur Geltung kam, kam ich auf dem Sammelplatz an und schon der Erste, den ich ansprach, war interessiert. „Hier gibt es heute ein tolles neues Buch zu erwerben. Die Herrschenden erzählen uns immer was von der ach so wichtigen Ideologiefreiheit, meinen natürlich gerne mal die Linken damit – aber in Wirklichkeit verbreiten sie damit selber eine – nämlich die bürgerliche Ideologie. Aber damit sind sie in der Krise – wer glaubt schon noch an das Gerede vom Kapitalismus als das Beste, was uns passieren kann? Das Buch bringt Klarheit rein und viele Argumente!“ "Das brauche ich", meinte er - und das erste Buch wechselt den Besitzer.