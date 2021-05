Buchvorstellung und Diskussion mit Stefan Engel

Die Veranstaltung findet am 12. Mai im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a / Ecke an der Rennbahn in 45899 Gelsenkirchen statt. Einlass ist 16.30 Uhr, Beginn um 17.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 / 3 Euro.

Unter Corona-Schutzmaßnahmen

Die Veranstaltung findet selbstverständlich unter Corona-Schutzmaßnahmen statt. Deshalb werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, eine Mund-Nasenmaske zu tragen. Es ist eine begrenzte Zahl an Plätzen vorhanden. Zutritt nur mit aktuellem negativen Testnachweis (48 Stunden) oder Impfnachweis.

Buchsignierung

Der Autor Stefan Engel, Redaktionsleiter des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, wird das Buch gerne auf der Veranstaltung signieren.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung