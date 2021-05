Donald Trump und die Spendenkampagne der MLPD

Heute vor 223 Jahren, hat mit Karl Marx (5. Mai 1818 bis 14. März 1883) einer der genialsten Köpfe unserer Zeit in Trier das Licht der Welt erblickt. Zusammen mit seinem engen Freund, dem nicht weniger begabten Friedrich Engels, entwickelte er den Sozialismus als Wissenschaft. Marx zählt neben Engels, Wladimir Iljitsch Lenin, Josef Wissarionowitsch Stalin und Mao Zedong zu den fünf Klassikern des Marxismus-Leninismus. Stefan Engel schreibt in seinem brandneuen Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ unter anderem zu Marx‘ und Engels‘ Verdiensten: „Karl Marx und Friedrich Engels entwickelten den wissenschaftlichen Sozialismus als dialektische Negation der bürgerlichen Ideologie, als Synthese des gesellschaftlichen Fortschritts der bisherigen Menschheitsgeschichte“ bzw.: „Marx und Engels erforschten die dialektischen Bewegungsgesetze insbesondere in der Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise. Sie leisteten dabei eine fundamentale Kritik an der bürgerlichen Ökonomie des Kapitalismus, begründeten die proletarische Strategie und Taktik der internationalen sozialistischen Revolution. Sie charakterisierten die Diktatur des Proletariats als geschichtlich notwendige Entwicklungsstufe auf dem Weg zur klassenlosen Gesellschaft im Kommunismus.“

Ein Rote Fahne News-Leser schrieb uns heute früh, dass er anlässlich des heutigen Geburtstags von Karl Marx die bisher noch fehlenden 1600 Euro für die Karl-Marx-Statue, die neben Lenin in Gelsenkirchen stehen wird, gespendet hat. Herzlichen Dank für diese tolle Initiative! Es wäre super, wenn sie noch viele Nachahmerinnen und Nachahmer fände - vielleicht gleich heute noch? Das Projekt wird teurer als die bisher erreichten 10.000 Euro. Das Spenden-Banner auf der Startseite aktualisieren wir, sobald das überwiesene Geld auf dem Konto ist.

Happy Birthday Karl Marx!



Das Buch kann hier gekauft werden