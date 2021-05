Erste Stimmen zum Buch

„Bürgerliche Ideologie und Antikommunismus sind das heißeste Thema in der Gesellschaft – obwohl das auf den ersten Blick nicht so aussieht. Das Buch wird eine Leitlinie für die Diskussion darüber. Es passt wirklich wunderbar in die Zeit.“ (Iranischer Genosse aus Bochum)

„Ich habe gar nicht gewusst und war überrascht, dass das Buch so facettenreich ist.“ (MLPD-Mitglied aus dem östlichen Ruhrgebiet)

„Ich sehe jeden Tag, dass der Kapitalismus die Probleme der Menschen nicht lösen kann. Sozialismus wäre gut, aber immer wieder hört man, dass das nicht geht. Ich bin gespannt, was das neue Buch dazu sagt.“ (Lehrerin aus dem Ruhrgebiet)

„Das Buch ist so spannend, ich musste mich zusammenreißen es nicht einfach so runter zu lesen, weil ich es ja gründlich studieren will. Die Einleitung ist wie bei einem Krimi, der anfängt mit ‚Was zuvor geschah‘.“ (Azubi, Bochum)

„Ich habe bei der Produktion des Buches geholfen und gleich angefangen zu lesen. Der Antikommunismus ist ein großes Thema, aber selbst in der Krise. Das zu verstehen, ist die Voraussetzung, damit ich selbst besser damit fertig werden kann.“ (Rebell aus Krefeld)

„Ich habe schon 80 Seiten gelesen. Das Buch ist spannend wie ein Krimi. Und es entwickelt eine treffende, scharfe und restlos überzeugende Polemik.“ (Ein Kreisvorsitzender aus dem Ruhrgebiet)

