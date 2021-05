Es grünt so grün ...

Die Bundesregierung versinkt im Chaos ihres Corona-Krisenmanagements, CDU und CSU zerlegen sich im Kandidatenstreit – da erstrahlt ein grünes Licht der Hoffnung: Die neue Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock. Demokratisch aufgestellt und legitimiert? Geschenkt! Klare Forderungen und Positionen für konsequenten Umweltschutz? Fehlanzeige! Immerhin ein unverbrauchtes Gesicht, eine berufstätige Frau und Mutter wie viele andere auch, sportlich noch dazu – das reicht für Begeisterungsstürme in den Medien.

War da nicht mal eine Zeit, in der die Grünen in der Bundesregierung das größte Sozialkahlschlag-Programm der Nachkriegszeit mit durchsetzten, ebenso wie die erste Beteiligung der Bundeswehr an einem imperialistischen Angriffskrieg in Ex-Jugoslawien und jahrzehntelange „Restlaufzeiten“ für Atomkraftwerke – genannt „Atomausstieg“? Kritische Nachfragen? Wo kämen wir da hin? Schließlich ist selbst der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) angetan und twittert am 19. April: „Glückwunsch an Annalena Baerbock … . Damit Deutschlands Wirtschaft zukunftsfähig bleibt, braucht es bessere Standortbedingungen und mehr Anreize für Investitionen.“