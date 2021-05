Gesundheitsschutz gehört auf die Tagesordnung der Ratssitzungen!

„Im Interesse der Überwindung der Corona-Pandemie sieht BergAUF darin ein völliges Versagen der Verwaltung und der Mehrheit der Ratsparteien“, sagt die Fraktionsvorsitzende von BergAUF, Claudia Schewior. Sie macht das unter anderem daran fest, wie das von BergAUF bereits Anfang Februar vorgelegte Acht-Punkte- Sofort-Programm behandelt wurde.

„Veröffentlichung des Inzidenz-Wertes auch für Bergkamen, regelmäßige kostenlose Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Beschäftigte in Kitas, Ausbau der Testkapazitäten für die Bevölkerung, kostenlose Schnelltests, kostenlose Ausgabe medizinischer Masken, Luftreinigungsanlagen an den Schulen“, zählt Frau Schewior auf, all das sei damals abgelehnt worden. Heute ist das meiste selbstverständlich, aber eben zwei Monate später.

„Hätten SPD, CDU, FDP und Grüne es damals nicht abgelehnt, hätte es die Verwaltung mutig aufgegriffen, hätte so manche Erkrankung verhindert und wohl auch Menschenleben hätten gerettet werden können! Natürlich wird Infektionsschutz im wesentlichen auf Bundes- und Landesebene entschieden, aber das verdammt uns in Bergkamen trotzdem nicht zu Untätigkeit.“

Und heute? Wie hoch soll die Inzidenz in Bergkamen denn bleiben? BergAUF fordert energische und wirksame Gesundheitsschutzmaßnahmen, anstatt einseitiger Freiheitseinschränkungen für die Bevölkerung! Aber BM Schäfer appelliert (mal wieder) nur an die Bevölkerung, in der Aufforderung zur Einhaltung der Ausgangssperre wird er auf einmal Rege. Ein kurzer, harter Lockdown, auf Kosten der Profite der Großkonzerne hätte uns vor der dritten Welle bewahren können und ist weiterhin bitter nötig. Ebenso die sofortige Entwicklung von funktionierenden Teststrukturen, Kleingruppen, und Luftfiltern an Kitas und Schulen, damit diese den Bedarf an sozialem Kontakt und Bildung unter größtmöglichem Schutz, verantwortlich betreiben können.

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung als pdf-Datei