Priorisierung für Impfstoff von Johnson&Johnson aufgehoben

Spitzenreiter bei Corona-Neuinfektionen ist der Saale- Orla-Kreis in Thüringen. Letzte Woche wurden 530 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gemeldet. Ein Grund könnte ein relativ hoher Anteil von Menschen sein, die von der AfD beeinflusst werden, die bei der Europawahl 2019 27,1 % Der Stimmen erhielt. Unter diesem Einfluss werden zum Teil auch auch richtige Maßnahmen zum Gesundheitsschutz abgelehnt. Der Faschist Höcke steht in Thüringen offen für die Allianz mit der "Querdenker"-Bewegung. Ein anderer Grund liegt im fehlenden Gesundheitsschutz in den Betrieben. Der Kreis ist Spitzenreiter, was die Anzahl an Industriedarbeitsplätzen betrifft. Nicht aber beim Gesundheitsschutz in diesen Betrieben. Bei einer Umfrage gaben 55% der Beschäftigten an, fünf Mal am Tag Kontakte mit anderen auf der Arbeit zu haben, bei denen Ansteckungen möglich sind.