Karlsruhe: MLPD beteiligt sich mit Bücherwagen an DGB-Kundgebung

Es war wichtig, dass der DGB sich dazu entschlossen hat, öffentlich aufzurufen. Unter den Massen rumort es und die Unzufriedenheit über die ungleiche Behandlung von Konzernen und Bevölkerung nimmt stetig zu. Es kamen Gewerkschaftsfunktionäre, der Oberbürgermeister, das Antikapitalistische Bündnis und Fridays for Future zu Wort. Dabei war bei ersteren leider die Klassenzusammenarbeit in mehr oder weniger beschönigter Form der Grundgehalt. Das Antikapitalistische Bündnis griff den Kapitalismus an, erwähnte aber nicht die sozialistische Perspektive. Fridays for Future positionierte sich klar: Die Umweltkrise lässt sich im Kapitalismus nicht lösen!

Wir nahmen die Einladung des DGB gerne an und beteiligten uns mit einem Bücherwagen und dem neu erschienen Buch von Stefan Engel "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus". Wir verkauften fünf Exemplare. Das wollen wir steigern! 17 Exemplare des Rote Fahne Magazins - einschließlich älterer Ausgaben - und fünf Exemplare des REBELL-Magazins wechselten die Besitzer. 21 Unterschriften für unseren Direktkandidaten der Internationalistischen Liste/MLPD und einige für die Bewegung "Gib Antikommunismus keine Chance!" können sich sehen lassen. Insgesamt haben wir 119 € umgesetzt.

Bei der anschließenden Demo vom Antikapitalistischen Bündnis wurde uns mal wieder das Verteilen von Flyern untersagt. Dieses Los traf auch die Teilnehmer von VOLT. Das Bündnis wird durch solches Vorgehen geschwächt; das kritisieren wir entschieden.

Es gibt viel zu tun! Packen wir es an und gewinnen wir die entscheidende Mehrheit des internationalen Industrieproletariats für den Kampf um eine befreite Gesellschaft! Der neue REVOLUTUIONÄRE WEG wird uns dabei helfen! Vorwärts zum Sozialismus! Vorwärts zur internationalen sozialistischen Revolution!