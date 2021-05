Lohn-Lücke Ost-West hat sich vergrößert

Heute um 21.50 Uhr bringt arte ein Porträt des großen amerikanischen Schauspielers Kirk Douglas, der am 5. Februar 2020 im Alter von 103 Jahren gestorben ist. Als Sohn jüdisch-russischer Einwanderer wuchs er mit sechs Schwestern im US-Bundesstaat New York auf. Er jobbte als Hausmeister und Ringer auf Jahrmärkten, während er in New York Schauspiel studierte. Er drehte mehr als 80 Filme. Bekannt wurde er unter anderem durch den fortschrittlichen Film "Spartacus". In einem Interview sagte er 2008, sein größter Stolz sei, dass er in der Ära des Kommunistenjägers Joseph McCarthy standhaft geblieben ist. Vor dem Porträt gibt es um 20.15 Uhr den Western "Die Gewaltigen" (1967).