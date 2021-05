Fünf Tage bis zur Buchvorstellung und Diskussion mit Stefan Engel

Worum geht es

Stefan Engel schreibt in seinem Buch: „Die verschärfte Krisenhaftigkeit des imperialistischen Weltsystems lässt auch die latente Krise der bürgerlichen Ideologie immer häufiger offen hervortreten. Seit den 1990er-Jahren, also dem Beginn der Neuorganisation der internationalen Produktion, wurde das gesellschaftliche System der kleinbürgerlichen Denkweise zur vorherrschenden Form der bürgerlichen Ideologie in den kapitalistischen Ländern. Es zielt darauf ab, die wachsende Unzufriedenheit der Massen in systemkonforme Bahnen zu lenken. …

Das System der kleinbürgerlichen Denkweise bildet in Deutschland noch die Hauptseite der Regierungsmethode, weil die Herrschenden die Verschärfung des Klassenkampfs möglichst vermeiden wollen. Es hat jedoch durch die Krisenhaftigkeit des imperialistischen Weltsystems und den Verarbeitungsprozess unter den Massen erheblich an Wirkung verloren.“

Neugierig geworden? Dann nichts wie hin zur Veranstaltung!

Die Veranstaltung findet am 12. Mai im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a / Ecke An der Rennbahn in 45899 Gelsenkirchen statt. Einlass ist 16.30 Uhr, Beginn um 17.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 / 3 Euro.

Unter Corona-Schutzmaßnahmen

Die Veranstaltung findet selbstverständlich unter Corona-Schutzmaßnahmen statt. Deshalb werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, eine Mund-Nasenmaske zu tragen. Es ist eine begrenzte Zahl an Plätzen vorhanden. Zutritt nur mit aktuellem negativen Testnachweis (48 Stunden) oder Impfnachweis.

Buchsignierung

Der Autor Stefan Engel wird das Buch gerne auf der Veranstaltung signieren.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung