Solidarität mit der VW-Belegschaft – gegen antikommunistische Ausgrenzung

Das erschwerte unsere Aufgabe mit den anwesenden streikenden Arbeitern ins Gespräch zu kommen und unsere Solidaritätserklärung unter ihnen zu verteilen. Wir wurden dreimal rausgeschmissen, dennoch haben wir weitergemacht. Es haben dennoch Gespräche mit Kollegen bei VW stattgefunden. Was auffiel, war, dass von den Vorarbeitern und Meistern das Verbot des Streiks vom 16. April damit begründet wurde, dass die Forderung nach der 35-Stunden-Woche als Hauptargument galt. Und dass es bei den Kollegen in erster Linie um die Tarifangleichung ginge. Dennoch war das Gespräch mit den Arbeitern, die nicht am Streikzelt standen, offen und es gab auch Sympathiebekundungen von einzelnen Kollegen für unseren Einsatz.

Dass es auch anders geht, erfuhren wir bei den Kollegen bei GKN. Da war die Stimmung uns gegenüber sehr offen und man bedankte sich für unsere Solidaritätsbekundungen. Da konnten wir auch längere Gespräche mit Funktionären der IG Metall führen. Sie luden uns sogar zum Kaffee ein. Als wir uns verabschiedeten, bedankten sie sich für das anregende Gespräch und für die Solidaritätsbekundung und wünschten uns viel Erfolg.