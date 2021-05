1. Mai

Solingen: Viele Borbet-Kollegen nahmen mit ihren Familien teil

Zum 1.Mai in Solingen hat das Aktionsbündnis „1. Mai 2021 in Solingen“ um 11 Uhr die Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben aufgerufen, den 1. Mai auf die Straße zu tragen. Vor allem von Borbet-Solingen kamen viele Kollegen mit ihren Familien und nahmen an der Kundgebung teil.

Von einem Korrespondenten