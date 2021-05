Streiks bei Renault Samsung Motors

Am 4. Mai vor 83 Jahren verstarb Carl von Ossietzky (3. Oktober 1889 bis 4. Mai 1938). Der Publizist bürgerlicher Herkunft kämpfte für Frieden, Demokratie und Völkerverständigung, sowie gegen Militarismus und Faschismus, was ihm den Hass der Hitler-Faschisten einbrachte. Seit 1926 war er Chefredakteur der Zeitschrift Weltbühne. Von 1933 bis 1936 war er in KZ-Haft – unter anderem im KZ Esterwegen im Emsland, wie Wolfgang Langhoff in seinem Buch „Die Moorsoldaten“ und Willi Dickhut, Mitbegründer und einer der Vordenker der MLPD, in seinem Erlebnisbericht „So wars damals...“ aus eigenem Erleben beschreiben. Er war Friedensnobelpreisträger des Jahres 1936. Im selben Jahr wurde er auf internationalen Druck hin aus dem KZ entlassen, verstarb aber an den Folgen der schweren Torturen, denen er durch die KZ-Wachmannschaften ausgesetzt gewesen war, in einem Berliner Krankenhaus.