Über die Kunstfreiheit

Das Lied spricht jedem Antifaschisten aus dem Herzen. Die sanfte Klaviermelodie gepaart mit dem bissigem Text ist wirklich ein gelungenes Werk. Es richtet sich insbesondere gegen die Querdenker, die AfD und „Verschwörungstheoretiker". Ich hatte tagelang einen Ohrwurm.

Fast täglich erscheinen neue Interviews in verschiedenen Tageszeitungen mit Danger Dan. Sein Aufuf zu Militanz stößt der bürgerlichen Presse natürlich auf.

Danger Dan ist Mitglied der Düsseldorfer Rap-Band „Antilopen Gang“. Sie machten unter anderem Benefizkonzerte für Düsseldorfer Frauenhäuser und sind eine der bekanntesten politischen HipHop-Gruppen Deutschland. Ihr bekanntestes Lied heißt „Pizza“. Sie veröffentlichten ein „Lied gegen Kiffer“ und äußern sich in ihren Texten klar gegen Nazis und Homophobie.

Die Band provoziert bewusst mit ihren Texten. Auf Kritik stoßen dabei auch die „Antideutschen“ Inhalte in ihren Songtexten und Interviews. In ihrem Lied „Baggersee“ singen sie: „Atombombe auf Deutschland - komm wir bomben einen Krater und dann fluten wir das Loch“. Ein Bandmitglied trug bei einem Fernsehauftritt ein T-Shirt mit der Aufschrift „I love Israel“ und sie diffamieren in vielen Interviews jede Kritik an der Politik Israels als Antisemitismus.

„Antideutsche“ sind eine militante Fronttruppe des modernen Antikommunismus ohne feste Organisationsstruktur. Oft treten sie aggressiv und teils gewalttätig bei Demonstrationen, in Bündnissen oder bei Veranstaltungen auf.

Im neu erschienenen Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ von Stefan Engel gibt es ein kurzes Unterkapitel mit dem Titel „Das reaktionäre Spiel der „Antideutschen“. Darin heißt es: „Mit dem Vorwurf des »linken Antisemitismus« versuchen sie, den wachsenden Einfluss fortschrittlicher Menschen, von Antiimperialisten und Marxisten-Leninisten auf die Bevölkerung einzudämmen und zu zersetzen. Insbesondere zielen sie darauf ab, den Zusammenschluss des palästinensischen Befreiungskampfs mit der internationalen revolutionären Bewegung zu verhindern. (…) Während sich die »Antideutschen« betont antifaschistisch geben, stehen ihre Ansichten vollständig in Übereinstimmung mit der imperialistischen Politik der deutschen Regierung gegenüber der imperialistischen Regionalmacht Israel.“

Ich fragte mich: bekommt die Band soviel Aufmerksamkeit trotz ihrer Standpunkte oder gerade deswegen? Wenn man das Lied mag und hört, sollte man zumindest über die politischen Ansichten der Band informiert sein und kritisch zuhören.