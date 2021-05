Was hat das denn mit der Gesellschaft zu tun?

Es ging mir im Kern um eine Kritik an der bürgerlichen Moralvorstellung und ihren falschen Idealvorstellungen. Diese zeigen sich nämlich in diesen konkreten Themen und sie sind oft tief in den Massen verwurzelt. Viele Frauen sind so unter Druck, dass es für sie nicht vorstellbar ist, dass jemand z. B. ihre Augenringe schön finden könnte, nur weil das bürgerliche Schönheitsideal das nicht gelten lässt.

Viele Menschen haben Augenringe, es ist gar nicht ungewöhnlich, aber das bürgerliche Schönheitsideal erklärt dies zu einem Makel! Schaut man sich die Wirklichkeit an, gibt es garantiert mehr Menschen mit Augenringen als Top Models. Einen "Makel" gibt es nur in einer Gesellschaft wo alles einer erdachten Norm untergeordnet wird, der die Menschen entsprechen sollen. Und wenn man das nicht tut, dann "tanzt man aus der Reihe".

Im Prinzip findet man diesen Einfluss der Konsumgesellschaft in jeder Ecke. So wird ein unglaublicher Druck des nicht Genügens erzeugt. Es ist unmenschlich, wenn Menschen von sich denken sollen, sie seien nicht gut genug, wie sie sind.