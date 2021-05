Wir lassen Meryem und ihre Kinder nicht allein!

Meryem und ihre beiden Kinder waren an diesem Tag Opfer eines Mordanschlags durch Meryems Ex-Mann, der gleichzeitig Vater der Kinder ist, geworden. Schwer verletzt und traumatisiert überlebten alle drei. Der Ex-Mann hatte zuerst mit einem Messer auf Meryem eingestochen, dann Sohn und Mutter mit Benzin übergossen und angezündet. Die Tochter konnte fliehen und Hilfe holen.

Noch am selben Tag fand eine Solidaritätskundgebung vor dem Haus von Meryem statt. Es folgten viele weitere. Am 4. Mai wurde nun endlich das Urteil gesprochen: Lebenslänglich. Das ist für Meryem und ihre Kinder ein großer Erfolg. Müssen sie nun doch nicht mehr in der Angst vor einem neuen Mordanschlag leben.

Allerdings stellte das Gericht nicht die besondere Schwere der Schuld fest, weil er sich selbst zuletzt auch angezündet hatte. Das ist angesichts der Tat schockierend – die besondere Schwere der Schuld hätte bedeutet, dass er nicht vorzeitig entlassen werden darf. Nun also kann er, bei so genannter „guter Führung“, auch früher aus dem Gefängnis kommen. Dagegen haben Meryem und ihre Kinder lebenslang mit dieser Tat zu kämpfen – an Körper, Geist und Seele.

Natürlich bleiben wir weiterhin solidarisch verbunden!