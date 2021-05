Aktionstag bei ZF in Diepholz

Die IG Metall hatte 300 Autos und 500 Teilnehmer auf den Marktplatz in Diepholz eingeladen. Am Ende der Kundgebung setzte sich ein Autokorso durch Diepholz in Bewegung. Bereits letztes Jahr hatte ZF die Schließung des Werkes in Damme für 2023 angekündigt. Die IG Metall befürchtet die Vernichtung von 1000 Arbeitsplätzen der insgesamt 3500 Beschäftigten in den fünf Werken. 2016 hatte ZF einen „Tarifvertrag zur Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit und Beschäftigung“ mit der IG Metall abgeschlossen, mit dem die Beschäftigten zur „Sicherung der Arbeitsplätze“ dauerhaft auf zwei Prozent Entgelt verzichtet haben. Dafür gab es die Zusagen auf den Ausschluss „betriebsbedingter Kündigung“ bis Ende 2022.

Das belegt wieder einmal, wohin die Co-Management-Politik des Verzichts führt: erst sind die Kolleginnen und Kollegen einen Teil des Lohns los, dann die Arbeitsplätze! Der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Nienburg-Stadthagen, Friedrich Hartmann, „erhofft sich Unterstützung aus der Politik.“ Deshalb haben Vertreter der GRÜNEN, SPD, CDU und der Linken auf der Kundgebung gesprochen. Außer Wahlkampf und warme Worte war da nichts zu hören. Die Kolleginnen und Kollegen tun gut daran, im Kampf zur Verteidigung ihrer Arbeitsplätze auf die eigene Kraft und die Solidarität anderer Belegschaften zu vertrauen. Denn spätestens wenn es zum Schwur kommt, dann heißt es von den bürgerlichen Politikern: „Das sind unternehmerische Entscheidungen, da haben wir keinen Einfluss drauf!“

"Unternehmerische Entscheidungen", auf die die Arbeiter keinen Einfluss haben: Das offenbart den Charakter des herrschenden Gesellschaftssystems - eine Diktatur der Monopole! Deswegen gilt es, die Kämpfe der Arbeiter heute als Schule des Kampfs um ein Gesellschaftssystem zu führen, in denen die Arbeiter das Sagen haben - den echten Sozialismus. Schon Karl Marx stellte die revolutionäre Losung auf: "Nieder mit dem Lohnsystem!"