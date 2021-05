„Nicht aufhören, bevor wir richtig angefangen haben!“

Die regionalen Verbände der Metallkapitalisten, VSME (Sachsen) und VME (Brandenburg), halten an ihrer harten Haltung fest. Mit Gesamtmetall im Rücken und unter Zustimmung ihrer Mitgliedsfirmen - darunter BMW, VW, Porsche, Mahle oder ZF - verweigern sie jegliche Zugeständnisse bei der Forderung nach dem sogenannten Tariflichen Angleichungsgeld. Dazu ist zu sagen, dass die Forderung für die Mehrheit der IG-Metall- und TAKO-Mitglieder einen faden Beigeschmack hat: „Wir wollen eigentlich kein Geld, sondern die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Wir wollen endlich ANGLEICHUNG!!“

Um neue Arbeitsplätze zu schaffen, muss sogar eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich auf die Tagesordnung - und zwar bundesweit! Aus der Sitzung der Tarifkommission vor kurzer Zeit berichtet ein Kollege aus Brandenburg von intensiven, kontroversen Diskussionen. „Alle sind verdammt stolz auf die letzten Tage und Wochen. Wo es richtige Warnstreiks gab, hat man gespürt, dass wir stärker werden können! Bei mir im Betrieb haben zum Beispiel Leute mitgezogen, die vorher noch gegen den 24-Stunden-Warnstreik waren. Die Stimmung hat sich verändert, die Leute sagen: 'Wir sind im Recht!' Vormachen dürfen wir uns auch nichts – es sind noch nicht so viele Betriebe kampffähig und wir brauchen dringend mehr Mitglieder. Dazu muss man aber richtig kämpfen, diese Hasenfuß-Politik überzeugt doch kein Schwein. In der TAKO waren wir uns noch nicht einig. Mir blieb die Spucke weg, was unsere Seite in die Verhandlungen mit den Verbänden eingebracht hat. Zu viel Zugeständnisse, Stufenpläne usw. - das geht gar nicht. Die meisten waren dafür, dass wir eine Schippe drauf legen. Wir hoffen, dass den Solidaritätserklärungen aus dem Westen, von anderen Belegschaften, und der Politik auch Taten folgen, wenn wir weitermachen. Die Arbeitgeber wollen uns nicht den geringsten Erfolg gönnen. Manche schlagen jetzt weitere 24-Stunden-Warnstreiks vor, andere sind für Urabstimmung und Streik.

Einige halten sich aber auch zurück, unsicher, ob die Kraft reicht, oder sie wollen den Stress nicht. Eine Andeutung, dass der IG-Metall-Vorstand möglicherweise schon nächste Woche einen Deckel drauf machen und auf der Schiene „Einzelvereinbarungen mit Unternehmen“ weiterfahren will, sorgt für Ärger. Warum sollen wir aufhören, bevor wir richtig angefangen haben?"

Eine Kollegin, ebenfalls Mitglied der Tarifkommission, dazu: „Ich bin dagegen, das jetzt einzelbetrieblich zu machen. Es ist schon blöd genug, dass die anderen Bezirke jetzt alle die Tarifrunde beendet haben. Wie sollen denn wir in den kleineren Betrieben später einzeln was erreichen?? Was wir jetzt brauchen ist, dass die Großen in der Fläche vorgehen und die Kleineren mitziehen.“