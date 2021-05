Morgen im Kultursaal Horster Mitte - aktualisiert am 11. Mai, 21.45 Uhr

Die Öffentlichkeit ist dazu herzlich eingeladen.

Beginn: 17.30 Uhr | Einlass: 16.30 Uhr. Eintritt 3/5 Euro.

Ort: Schmalhorststr. 1a/Ecke An der Rennbahn, 45899 Gelsenkirchen

Es besteht Gelegenheit, Bücher signieren zu lassen.

Informationen zum Buch

„Die verschärfte Krisenhaftigkeit des imperialistischen Weltsystems lässt auch die latente Krise der bürgerlichen Ideologie immer häufiger offen hervortreten. Seit den 1990er-Jahren, also dem Beginn der Neuorganisation der internationalen Produktion, wurde das gesellschaftliche System der kleinbürgerlichen Denkweise zur vorherrschenden Form der bürgerlichen Ideologie in den kapitalistischen Ländern. Es zielt darauf ab, die wachsende Unzufriedenheit der Massen in systemkonforme Bahnen zu lenken. Das System der kleinbürgerlichen Denkweise bildet in Deutschland noch die Hauptseite der Regierungsmethode, weil die Herrschenden die Verschärfung des Klassenkampfs möglichst vermeiden wollen. Es hat jedoch durch die Krisenhaftigkeit des imperialistischen Weltsystems und den Verarbeitungsprozess unter den Massen erheblich an Wirkung verloren.“

Zum Autor

Der Philosoph und Wissenschaftler Stefan Engel ist der heute wohl wichtigste marxistisch-leninistische Theoretiker in Deutschland. Seine Schriften sind in elf Sprachen übersetzt und werden in mindestens 57 Ländern der Welt vertrieben. Der 1954 in Neustadt geborene Stefan Engel ist gelernter Schlosser. Er war 37 Jahre lang Parteivorsitzender der MLPD. Die revolutionäre Weltorganisation ICOR, deren erster Hauptkoordinator er war, hat heute 62 Mitgliedsorganisationen auf allen Kontinenten. Er veröffentlichte unter anderem die Schriften „Katastrophenalarm – Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“; „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“ oder „Götterdämmerung über der 'neuen Weltordnung'“.

Organisatorische Hinweise

Die Veranstaltung findet unter Corona-Schutzbedingungen statt. Für den Einlass wird benötigt: