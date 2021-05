Gib Antikommunismus keine Chance!

Seid ihr Pegida?

Montag, 10. Mai – Dresden, Pragerstraße - Montagsaktion: Die Tarifbewegung in der Metall- und Elektroindustrie und die Solidarität mit den mutig kämpfenden Kolleginnen und Kollegen war das Schwerpunktthema. Interessante Informationen gab es dazu am offenen Mikrofon. Man spürt, wie dieser Kampf um die „Angleichung“ die Menschen bewegt. Ich nutze die Zeit und spreche verschiedene Passanten an: Jung und alt, Männer, Frauen, Menschen verschiedener Nationalität. So erhielt ich in 20 Minuten sieben Unterschriften.

Korrespondenz