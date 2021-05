Hier ist konsequenter Internationalismus angesagt!

Die MLPD verurteilt grundsätzlich jede Art des Antisemitismus als ras-istisch. Er diente schon immer in der Geschichte dazu, Unzufrieden-heit und Protest von den verantwortlichen Ausbeuterklassen auf Men-schen jüdischen Glaubens abzulenken und sie als Blitzableiter zu be-nutzen. Es war die damals noch sozialistische Sowjetunion die den Staat Israel als erstes Land der Welt anerkannte und sich für einen jüdisch-arabischen Staat einsetzte, in dem jüdische und arabische Menschen gleichberechtigt zusammenleben.

„Wir verschließen aus Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern, aber keines Falls unsere Augen vor der israelische Aggression mit Zwangs-räumungen in Ostjerusalem und Angriffen auf die Palästinenser im Gaza-Streifen. Wir sind nicht damit einverstanden, wenn jetzt eine Be-richterstattung in Deutschland einsetzt, die nur noch über die Raketen der Hamaz auf die Zivilbevölkerung Israels berichtet. Es wird kein Wort wird mehr darüber verloren, dass Israel den Konflikt vom Zaun gebro-chen hat und der Hauptagressor ist. Besonders ist zu verurteilen, dass Menschen die sich mit dem palästinensischen Volk solidarisch erklären als Antisemiten verhetzt und an den Pranger gestellt werden. Echter Internationalismus ist unteilbar. Er misst sich daran, ob man sich gegen jede Art der Unterdrückung von Menschen verschiedener Kultur, Reli-gion und Nationalität stellt“, so weiter Christiane Link.

In diesem Sinne vertritt die MLPD einen Internationalismus, der kon-sequent ist und nicht auf einem Auge blind gegenüber der israelischen Regierung. „Wir haben außerdem die starke Vermutung, dass die Atta-cke am Mittwoch von faschistischen Kräften initiiert war. So waren dort türkische Fahnen und Erdogan-Anhänger auf den Bildern zu entde-cken. Dazu passt auch, dass auf dieser Demo gegen die Corona-Regeln verstoßen wurde. Das ist ja inzwischen auch ein Markenzei-chen der Faschisten. Es ist unverständlich, warum die Polizei sich nicht in der Lage sieht zu sagen, wer das Ganze inszeniert hat. In die-sem Fall ist die klare Devise: „Keinen Fußbreit den Faschisten!“, dafür werden wir aktiv eintreten“„ so weiter Christiane Link.