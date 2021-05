„Impfstoffe gehören der Menschheit!“ (1)

Millionen Corona-Tote weltweit, die unhaltbaren Zustände im Gesundheitswesen, nicht nur in Indien und Brasilien, sind eine einzige Anklage gegen den Imperialismus. Die Forderung nach Aufhebung der Patente für die Impfstoffe gegen das Coronavirus ist zu einer weltweiten Bewegung geworden. Als Impfstoffe in erreichbare Nähe rückten, forderten mit als Erste die revolutionäre Weltorganisation ICOR, die Medizinerplattform im Internationalistischen Bündnis und die MLPD die Aussetzung des Patentschutzes. Die Forderung verbreitet sich mit dem unkontrollierten Verlauf der Pandemie weltweit.

Die USA geben nun als erstes großes imperialistisches Land dem Druck nach und stellen sich an die Spitze von über 100 Ländern in der Welthandelsorganisation, die das Trips-Abkommen (2) aufheben wollen. Allerdings will die US-Regierung das nur zeitweise aufheben und nur zu ihren Bedingungen. Deswegen hält sie bisher auch an ihren Exportverboten und Sanktionen fest, die sich unter anderem auf Rohstoffe und andere Produktionsteile für die Impfstoffproduktion beziehen. Vollmundig verkündet Biden seine Zustimmung – wohlwissend, dass die Entscheidung nur im Konsens fallen kann.

Die EU und allen voran die deutsche Bundesregierung wollen rigoros am Patentschutz festhalten. Zur Rechtfertigung behauptet eine Sprecherin von Kanzlerin Angela Merkel, dass allein die auf Profit ausgerichtete Forschung die „Quelle von Innovationen“ sei. Doch die Menschheit forscht für bessere Lebensbedingungen seit ihrem Bestehen. Eher soll die Pole-Position der EU in der Impfstoffproduktion gehalten werden: 2019, vor der Pandemie, wurden 76 Prozent aller Impfstoffe in der EU produziert, 13 Prozent in Nordamerika, 8 Prozent in Asien und 3 Prozent im Rest der Welt (3).