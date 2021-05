Internationales Live-Solidaritätskonzert am 21. Mai

Durch den kurzfristig verkündeten Lockdown wurde das bereits geplante Konzert jedoch verschoben und die Band wird am 21. Mai Live in einem Studio in Paris mit einigen Bands vor Ort und einer großen Palette von Musikerinnen und Musikern diverser Länder, die über Internet zugeschaltet werden, auftreten.

In der Türkei geht die Regierung seit Jahren mit massivster Repression und allen möglichen behördlichen Mitteln gegen Bandmitglieder vor, um deren Konzertauftritte und die Zusammenkunft mit der Bevölkerung zu unterbinden.

Ein vorrangiges Ziel der Band ist, neben der Beendigung der Repression und Kriminalisierung ihrer Mitglieder, vor allem wieder auf großen Plätzen Istanbuls, wie zuvor in Bakirköy, mit Millionen Menschen Konzerte abhalten zu können.

Für die Grup-Yorum-Mitglieder Ibrahim Gökcek und Helin Bölek war es in der Tat eine existentielle Forderung, dass die Konzertverbote aufgehoben werden. Sie haben dafür ihr Leben eingesetzt, damit diese Forderung und das Recht auf freie Kunst weltweit gehört wurde. Beide sind 2020 in einem Todesfasten gestorben.

Die Solidarität von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt mit Grup Yorum, die auch im Zuge des bevorstehenden Konzerts zur Geltung kommen wird, könnte als ein weiterer Schritt zur internationalen Union von Künstlerinnen und Künstlern betrachtet werden.



Es werden Musikerinnen und Musiker aus Griechenland, Italien, Russland, Katalonien und Frankreich teilnehmen.

Das Konzert kann kostenlos über folgenden Internetlink verfolgt werden. https://youtu.be/WnvheDQ_DpI

Für weitere Infos und Updates: