Jasic / Shenzhen 2018: Junge Revolutionäre werten die Bewegung aus

Die MLPD organisierte Solidaritätserklärungen und protestierte vor der chinesischen Botschaft in Berlin.

In einem Bericht für die revolutionäre Weltorganisation ICOR werten nun junge Revolutionäre aus China den Kampf und die Solidaritätsbewegung aus. Darin ziehen sie Schlüsse aus der Zerschlagung der Bewegung durch die chinesischen Imperialisten.

Die ICOR schreibt auf Ihrer Webseite: "Junge Revolutionäre aus China haben der ICOR ausführlich über das Entstehen, die Errungenschaften, die Zerschlagung und ihre Überlegungen für Schlussfolgerungen aus dem Kampf bei Jasic berichtet. Die ICOR will diese bedeutenden Erfahrungen teilen und die Diskussion über die notwendigen Schlussfolgerungen unterstützen. Sie will sich dabei keinesfalls in die Angelegenheiten der chinesischen Revolutionäre einmischen, sondern die Diskussion und Verarbeitung unter Ihnen erleichtern. Dazu hat sie die folgenden neun Thesen aus den Berichten der Genossen extrahiert: siehe hier

China ist heute eine ökonomische Supermacht und zum Repertoire von Staatspräsident Xi Jinping gehört auch die brutale Unterdrückung aller Keime revolutionärer Organisierung. Umso bedeutender sind diese Auswertung und die Überlegungen.